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Испания — Грузия: прогноз Егора Титова на игру 1/8 финала Евро-2024 30 июня

Испания — Грузия: прогноз Егора Титова на игру 1/8 финала Евро-2024 30 июня
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Грузия в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 2.05.

«Грузия, на мой взгляд, перевыполнила план по сюрпризам на этом Евро. Отличный для себя матч провели против португальцев, но, думаю, у многих сборных есть вопросы к тому, как Португалия провела тот матч. Но это не проблема Грузии. Теперь посмотрим, чего она стоит на фоне Испании. Не так давно команды играли между собой в отборочном турнире, и там больно было смотреть на Грузию. В Тбилиси Испания победила – 7:1. А в заключительном матче того отбора, который уже ничего не значил, испанцы выиграли – 3:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я просто не вижу, за счёт чего грузины могут создать какие-то проблемы. Мяч они не получат. Будет полный контроль со стороны испанцев, которые постепенно растащат грузинскую оборону, и Мамардашвили будет в одиночку пытаться спасти сборную Грузии. Грузины и так могут быть довольны собой, своим выступлением. Рановато им выходить дальше. Никакой недооценки от испанцев здесь не будет. Может, до 7:1 не дойдёт. Но Испания выиграет крупно.

Возьму победу Испании с форой (-2)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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