Англия — Словакия: прогноз Егора Титова на игру первого раунда плей-офф Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Англия – Словакия в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 1.90.

«Ничего нового от этой Англии мы уже не увидим. Даже когда она включается, как это было во втором тайме со Словенией, забить не получилось. Настолько эта сборная погрязла в каких-то схемах, заданиях, что футболисты с трудом создают моменты, вообще разучились придумывать интересное, неординарное на футбольном поле. Но при этом забить этой команде очень сложно, обороняется она большими силами, плюс там все добегают, возвращаются. Не думаю, что у словаков впереди что-то получится, хотя пока они во всех матчах забивали.

Я всё-таки думаю, что в плей-офф чуть пораньше Англия включится и успеет забить до 90-й минуты. Есть же суперзвёзды, которые хотят выигрывать, добиваться результата. Кейн или Беллингем свой момент найдут. А отыграться эта сборная не даст, уж словакам точно.

Предположу, что Англия выиграет через тотал меньше 3.5. Скорее всего, будет 1:0, но подстрахуюсь на всякий случай. От англичан всё время приходится ждать подвоха», — приводит слова Титова «РБ Спорт».