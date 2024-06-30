Испания — Грузия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024, прогноз букмекеров

30 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «Красную фурию»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.22. Успех грузин оценивается в 15.0. На ничью дают коэффициент 6.65.

Смотреть матч Евро-2024 Испания — Грузия можно будет на канале «Матч!».

Букмекеры считают, что игра Испания — Грузия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.04. Гол грузин доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.49.

Мощно прошлась по соперникам на групповом этапе Евро-2024 «Красная фурия». Испания выиграла три матча, причём не пропустив ни одного мяча: у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). Стоит отметить, что в 3-м туре главный тренер Луис де ла Фуэнте провёл ротацию состава, но это решение не сказалось на игре команды.

Грузия вполне заслужила статус сенсации группового этапа. Дебютант чемпионата Европы довольно быстро адаптировался к уровню соперников и выдал результат: ничья с Чехией (1:1) и победа в матче с Португалией (2:0). Главный фактор успеха Грузии заключается в оригинальной схеме главного тренера Вилли Саньоля и классной игре нападающего Жоржа Микаутадзе.

Французский специалист качественно подготовился к Евро-2024, проанализировав и исправив ошибки, которые были характерны для команды в квалификации. А форвард и вовсе вышел в лидеры гонки бомбардиров, забив три мяча на групповом этапе.