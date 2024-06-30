Англия — Словакия: кто фаворит матча 1/8 финала Евро-2024 30 июня

30 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «трёх львов»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.45. Успех словаков оценён в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Смотреть матч Евро-2024 Англия — Словакия можно будет на канале «Матч!».

Аналитики считают, что матч Англия — Словакия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.13. Гол словаков доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.55.

Сборная Англии вышла в плей-офф под звук падающих на газон пластмассовых стаканчиков, которые бросали её же фанаты. Болельщики не удовлетворены показываемым национальной командой скучным футболом. Учитывая её возможности и ресурсы, такую игру можно назвать трусливой.

У «словацких соколов» запас крепости в обороне имеется. На групповом этапе Евро-2024 подопечные Франческо Кальцоны его показали, сенсационно победив Бельгию (1:0). Только вот после этого они уступили Украине (1:2) и сыграли вничью с Румынией (1:1).

Кальцона заслуживает похвалы за старания и прогресс, которого достигли словаки под его руководством. Эпизодами на групповом этапе Евро-2024 они смотрелись как топовая сборная, способная навязать борьбу практически любому сопернику.