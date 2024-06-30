ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Англия — Словакия: букмекеры предсказали точный счёт матча плей-офф Евро-2024

Англия — Словакия: букмекеры предсказали точный счёт матча плей-офф Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сборные Англии и Словакии сыграют 30 июня в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Встреча состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», начало — в 19:00 мск.

Материалы по теме
Англия — Словакия. Саутгейт неправильно использует Кейна и Беллингема
Англия — Словакия. Саутгейт неправильно использует Кейна и Беллингема

Явными фаворитами идут подопечные Гарета Саутгейта. Заключить пари на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.45.

Ставки на победу сборной Словакии принимаются с коэффициентом 10.5, ничья по итогам основного времени идёт за 4.30.

Проход сборной Англии в четвертьфинал оценён в 1.16, это примерно 84% вероятности. Если в следующую стадию турнира пробьётся Словакия, зайдёт коэффициент 6.00 (16%).

Самый вероятный исход матча — 1:0 в пользу сборной Англии (5.00). Победа англичан 2:0 идёт за 5.30.

Следом идёт ничья 1:1 по итогам основного времени (7.80) и 3:0 в пользу Англии (8.30). На нулевую ничью дают 8.70.

Материалы по теме
Экспресс на Евро-2024: разъярённая «Красная фурия» и трусливая Англия
Экспресс на Евро-2024: разъярённая «Красная фурия» и трусливая Англия
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android