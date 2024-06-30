Англия — Словакия: букмекеры предсказали точный счёт матча плей-офф Евро-2024

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Сборные Англии и Словакии сыграют 30 июня в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Встреча состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», начало — в 19:00 мск.

Явными фаворитами идут подопечные Гарета Саутгейта. Заключить пари на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.45.

Ставки на победу сборной Словакии принимаются с коэффициентом 10.5, ничья по итогам основного времени идёт за 4.30.

Проход сборной Англии в четвертьфинал оценён в 1.16, это примерно 84% вероятности. Если в следующую стадию турнира пробьётся Словакия, зайдёт коэффициент 6.00 (16%).

Самый вероятный исход матча — 1:0 в пользу сборной Англии (5.00). Победа англичан 2:0 идёт за 5.30.

Следом идёт ничья 1:1 по итогам основного времени (7.80) и 3:0 в пользу Англии (8.30). На нулевую ничью дают 8.70.