Англия — Словакия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словакия.

Ставка: победа Англии всухую за 1.98.

«Саутгейт – самый критикуемый тренер Евро. Хотя Гарет вышел из группы с первого места, попал в лёгкую половину сетки и получил слабого соперника по 1/8 финала. Игра англичан выглядит отвратительно, зато к результатам вопросов нет.

Словакия после сенсационной победы в стартовом туре над Бельгией набрала лишь одно очко. Но той самой ничьей с Румынией хватило для прохода в плей-офф. Команда Кальцоны забила ровно по голу в каждом матче, однако здесь я сыграю против тренда.

За 1.95 беру сухую победу Англии. Прагматичной машине Саутгейта пора включаться на полную мощность. С обороной проблем нет – у Пикфорда два «сухаря» и шальной пропущенный с 30 метров от Дании.

По допущенным xG Англия – с запасом лучшая сборная на Евро с показателем 1.1. Поэтому нельзя сказать, что Пикфорду везёт или он творит чудеса. В защите действительно полный порядок, сзади отрабатывают даже форварды.

За счёт исполнительского мастерства Кейн и компания обязаны заковырять хотя бы один-два гола, а может, их наконец-то прорвёт. Победа Англии в основное время не вызывает сомнений. Словакия чудом не проиграла Бельгии, уступила Украине и на равных смотрелась со скромной Румынией.

Для многих болельщиков Евро-2024 начинается именно с плей-офф, и здесь уже не место для аутсайдеров. Англия заберёт своё и сделает это уверенно», — отметил Прокофьев.