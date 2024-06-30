Испания — Грузия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Испания – Грузия.

Ставка: победа Испании + тотал больше 2.5 гола за 1.75.

«Испания – единственная сборная по итогам группового этапа с тремя победами. Кроме того, команда де ла Фуэнте во всех встречах отыграла «на ноль» и стала одним из главных фаворитов Евро.

Грузия – сенсация турнира. После поражения от Турции и ничьей с Чехией при убойном промахе на последней минуте казалось, что у Хвичи и партнёров нет шансов на плей-офф. Но в 3-м туре решившая все задачи Португалия выставила второй состав, что блестяще использовали Кварацхелия и компания.

Испания и Грузия играли в одной группе квалификации Евро. Обе встречи получились результативными и в пользу фаворита – 1:7 в Тбилиси и 3:1 – в Вальядолиде.

В квалификации ЧМ-2022 была похожая картина – 1:2 в Тбилиси и 4:0 – в Бадахосе. Поэтому смело беру ставку, которая зашла все четыре раза подряд в очных встречах – победа Испании и общий тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.75.

Мамардашвили сделал рекордное количество сейвов (21) на групповом этапе Евро, но постоянно спасать невозможно. Грузия – худшая сборная турнира по допущенным xG (8,1) и с высокой вероятностью получит полную авоську от классной и уверенной в себе Испании», — отметил Прокофьев.