Испания — Грузия: букмекеры предсказали точный счёт матча Евро-2024

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Сборные Испании и Грузии встретятся 30 июня в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Игра состоится в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Явным фаворитом противостояния считается сборная Испании. Ставки на подопечных Луиса де ла Фуэнте принимаются с коэффициентом 1.21.

Заключить пари на победу сборной Грузии можно с коэффициентом 20.0. Ничья по итогам основного времени идёт за 7.00.

Проход сборной Испании в четвертьфинал идёт за 1.09, это около 89% вероятности. Если в следующую стадию пробьётся Грузия, сыграет коэффициент 9.00 (11%).

Самый вероятный счёт матча — 2:0 в пользу сборной Испании (5.40). С коэффициентом 6.20 предлагают поставить на 3:0 в пользу испанцев.

Следом идут победа Испании 4:0 (6.30) и 1:0 (6.70). На счёт 2:1 в пользу испанцев выставлен коэффициент 9.80.