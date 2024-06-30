Франция — Бельгия: прогноз и ставки на матч плей-офф Евро-2024

Сборные Франции и Бельгии сыграют 1 июля в матче 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», начало — в 19:00 мск.

Сборная Франции с пятью очками стала второй в группе D. Команда Бельгии финишировала второй в квартете Е, набрав четыре очка.

Букмекеры отдают преимущество подопечным Дидье Дешама. Ставки на победу сборной Франции по итогам основного времени принимаются с коэффициентом 1.95.

Шансы команды Бельгии оценены в 5.30. Поставить на то, что победитель не будет определён в основное время, предлагают за 3.20.

На выход сборной Франции в четвертьфинал Евро-2024 дают 1.42. Заключить пари на проход бельгийцев предлагается за 3.11.

Гол Килиана Мбаппе оценён в 2.20, а гол Ромелу Лукаку — в 3.55.