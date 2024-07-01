Франция — Бельгия: прогноз на матч плей-офф Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч плей-офф Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: Франция победит за 1.95.

Куда более тревожная обстановка у Бельгии. Она уверенно прошла квалификацию, но на групповом этапе Евро-2024 бо́льшая часть наработок бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско не сработала. Его подопечные сенсационно уступили Словакии (0:1), не без труда победили Румынию (2:0) и сыграли вничью с Украиной (0:0).

Концовка последней встречи осталась полностью за соперником. Жёлто-синие активно шли вперёд, создавали один момент за другим. Будь у них чуть лучше точность удара, бельгийцы могли бы остаться без путёвки в плей-офф. Вопрос к Тедеско — разве можно так играть в столь важных матчах?

«Красным дьяволам» попалась сравнительно удобная группа, но готовности к большим вызовам они не показали. Забивший в восьми встречах отбора на турнир 14 мячей Ромелу Лукаку стал одним из главных неудачников группового этапа. Сразу три забитых им гола были отменены.

К борьбе на равных даже с нынешней, ослабленной, сборной Франции бельгийцы не готовы. Действительно хорош на групповом этапе был только Кевин Де Брёйне. Его филигранные передачи классно обостряли атаки. Было видно, что все остальные, в частности Лукаку, тоже стараются. Однако одного только рвения, очевидно, недостаточно.

Травма накладывает ограничения на игру Килиана Мбаппе, но нападающий всё равно забивает и ведёт за собой национальную команду. Заключить пари на победу «трёхцветных» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Все четыре последние официальные очные встречи остались за «синими».