Мексика — Эквадор: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Америки Мексика — Эквадор.

Ставка: победа Эквадора с нулевой форой за 1.65.

Эквадор привлёк внимание болельщиков интересной игрой на ЧМ-2022 в Катаре. «Триколор» сыграл вничью с Нидерландами (1:1) и победил Катар (2:0). Тем не менее этого не хватило для выхода в плей-офф. С тех пор главным тренером стал Феликс Санчес. Интересно, что этот испанский специалист ранее возглавлял сборную Катара.

Эквадор в 1-м туре Кубка Америки уступил Венесуэле (1:2). Удаление Эннера Валенсии в первом тайме сломало игру подопечным Феликса Санчеса. Хотя они открыли счёт благодаря настойчивости Джереми Сармиенто, но вмешался в развитие событий Саломон Рондон и помог сопернику перевернуть неудачный сценарий игры.

Зато во 2-м туре «триколор» реабилитировался. Эквадор победил Ямайку со счётом 3:1, круто сыграв в завершающей стадии атаки даже без своего признанного лидера Валенсии.

Мексика оказалась не готова к турниру, прежде всего ментально. Есть явные проблемы в защите и при реализации моментов. Если «регги-парни» простили им ошибки, то нестареющий Рондон свой шанс использовал. У «триколора» сбалансирован состав и вернётся в состав Валенсия. Учитывая их форму, мы предлагаем сделать ставку на победу Эквадора с форой (0) за 1.85.