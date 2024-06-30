Ямайка — Венесуэла: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Ямайка — Венесуэла.

Ставка: обе забьют за 2.14.

Под чутким руководством Фернандо Батисты «красное вино» обрело прекрасную выдержку и изысканный вкус. В квалификации на ЧМ-2026 команда проиграла только давно не знающей поражений Колумбии (0:1). Сборная Венесуэлы сумела даже отобрать очки у Бразилии (1:1) и Эквадора (0:0).

На групповом этапе Кубка Америки венесуэльцы победили Эквадор (2:1) и Мексику (1:0). В обеих встречах результативными действиями отметился бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон. В первой игре он записал на свой счёт голевой пас, а во второй реализовал пенальти.

34-летний нападающий пребывает в шикарной форме. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром и обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Для сохранения восхитительного тонуса необходима регулярная игровая практика.

Все 90 минут во встрече с Ямайкой Рондон, скорее всего, не получит. Батисте нужно поберечь его силы для плей-офф. Тем не менее рассчитывать на выход результативного нападающего на поле и совершённые им полезные действия можно с уверенностью.

Заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Будь для «красного вина» встреча поважнее, можно было бы смело проверить его победу. Так как венесуэльцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, мотивации у них немного.

Это не значит, что венесуэльцы выступят вполсилы и невнятно. Просто у Батисты появляется возможность прибегнуть к ротации, дать возможность проявить себя перспективной молодёжи. Опыт Саломона Рондона даст оптимальный баланс.