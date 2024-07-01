Португалия — Словения: прогноз «Чемпионата» на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч плей-офф Евро-2024 Португалия — Словения.

Ставка: победа Словении с форой (+1) за 2.25.

Словения все три матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0). Эти результаты помогли подопечным Матьяжа Кека выйти в плей-офф.

Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют и надёжно обороняются. Основная сила сборной в Яне Облаке, который выручает в сложных ситуациях.

В трёх встречах Евро-2024 в обороне хорошо сыграли знакомые российским болельщикам Ванья Дркушич из «Сочи» и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Им удалось сдержать звезду «МЮ» Расмуса Хойлунда, лидера атак «Ювентуса» Душана Влаховича и лучшего бомбардира минувшего сезона Бундеслиги Гарри Кейна. Теперь им предстоит выдержать напор не менее опасных португальцев.

Словения отлично играет на Евро-2024. Не располагая звёздами, главный тренер сделал акцент на строгой обороне и жёсткой дисциплине. Португалия формально фаворит, но её игра нестабильна.

Хотя словенцы уступают в индивидуальном мастерстве, но могут рассчитывать на надёжную оборону. Наша ставка на победу «парней» с форой (+1) за 2.25.