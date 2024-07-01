Франция — Бельгия: прогноз «Чемпионата» на матч 1 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч плей-офф Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: тотал меньше 2 голов за 2.10.

Сборной Франции, мягко говоря, не очень повезло с сеткой, ведь в одной части находятся сразу четыре футбольных гиганта. На Бельгию французы уже попали, а дальше — один хлеще другого. В четвертьфинале может достаться Португалия, а в полуфинале Германия или Испания. Чтобы доползти до финала, придётся грамотно распределять силы.

Однако для начала нужно пройти бельгийцев, которые, хотя и не впечатляют, отнюдь не подарок. В удивительной группе Е подопечные Доменико Тедеско набрали четыре очка из девяти возможных и финишировали вторыми благодаря дополнительным показателям. Забили при этом лишь дважды, а пропустили один раз.

Матч заключительного тура со сборной Украины завершился со счётом 0:0. Украинцев устраивала только победа, а потому они отвечали своими атаками, как могли. Бельгия же решила поступить рационально (читать: трусливо). Часто осторожничала, а в конце тянула время. Капитан Кевин Де Брёйне аргументировал такую игру умным подходом.

На наш взгляд, это отличный момент, чтобы зацепиться за ставку на тотал меньше по голам. Дело в том, что сборная Франции сама сподобилась лишь на два гола в трёх турах группового этапа. Причём один из них — это автогол австрийского защитника, а второй Килиан Мбаппе забил с пенальти. Кстати, форвард теперь играет в защитной маске и, вероятно, с осознанием того, что лучше себя поберечь для «Реала».

Разногласия между футболистами и тренерским штабом, в том числе информация в СМИ о недавнем конфликте Антуана Гризманна с Дидье Дешамом, на пользу явно не идут. При таких раскладах грех не проверить тотал меньше 2 мяча с коэффициентом 2.10. Скорее всего, учитывая класс и опыт, французы выиграют с минимальным счётом. Но подстрахуемся на случай 1:1.