Португалия — Словения: букмекеры предсказали точный счёт матча Евро-2024

Сборные Португалии и Словении сыграют в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Встреча пройдёт 1 июля во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.
Букмекеры не сомневаются в подопечных Роберто Мартинеса. Ставки на победу сборной Португалии в основное время принимаются с коэффициентом 1.43.
На победу сборной Словении дают 9.00, ничья по итогам основного времени идёт за 4.80.
Проход сборной Португалии в четвертьфинал оценён в 1.18 (около 82%), итоговый успех Словении доступен за 5.20 (18%).
Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу сборной Португалии (5.30). С коэффициентом 5.50 предлагают заключить пари на победу португальцев со счётом 1:0.
Победа Португалии 3:0 идёт за 7.60, а ничья 1:1 по итогам основного времени — за 8.50.