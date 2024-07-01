Португалия — Словения: букмекеры предсказали точный счёт матча Евро-2024

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Сборные Португалии и Словении сыграют в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Встреча пройдёт 1 июля во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в подопечных Роберто Мартинеса. Ставки на победу сборной Португалии в основное время принимаются с коэффициентом 1.43.

На победу сборной Словении дают 9.00, ничья по итогам основного времени идёт за 4.80.

Проход сборной Португалии в четвертьфинал оценён в 1.18 (около 82%), итоговый успех Словении доступен за 5.20 (18%).

Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу сборной Португалии (5.30). С коэффициентом 5.50 предлагают заключить пари на победу португальцев со счётом 1:0.

Победа Португалии 3:0 идёт за 7.60, а ничья 1:1 по итогам основного времени — за 8.50.