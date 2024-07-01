Франция — Бельгия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.95.

«Пока команды не играют в силу своих игроков. Бельгийцы по делу критикуемые всеми кому не лень. Даже был конфликт между игроками и болельщиками сборной, когда Де Брёйне увёл команду после освистывания.

Бельгия забила всего два мяча. Пару мячей не засчитали у Лукаку, но есть ощущение, что у Тедеско всё же пока сырая и невыстроенная команда.

Да, есть Лукаку, который старается впереди, есть вингеры, которые стараются быстро переиграть своих оппонентов на фланге. Троссард пока выглядит неубедительно. Есть проблемы и в защите у Бельгии. В общем, групповой раунд оставил больше вопросов, чем ответов.

Многие предполагали, что Бельгия легко возьмёт первое место в группе. Может быть, преображение у Бельгии и случится, но предпосылок пока не очень много.

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Франция пока точно не играет на свой потенциал. С игры Франция в группе ни разу не забила, хотя эту команду пока не так критикуют, как Саутгейта. Мбаппе в маске имел больше моментов, чем без маски, хотя и там и там должен был забивать. Тем не менее Мбаппе классно играл с поляками и наконец-то распечатался в матчах на Евро. Однако в любой момент Франция может утонуть в своей же луже, и это в первую очередь касается защиты. Однако я вижу у Франции колоссальный потенциал.

Не верю во всякие новости о проблемах внутри коллектива, всё это домыслы, и свою мощь команда покажет в плей-офф. Я в это верю. На мой взгляд, Франция легко должна обыграть эту сборную Бельгии.

Не исключаю, что Тедеско перестроит игру и сыграет в три центральных защитника, может быть, будет два нападающих, а может, ничего менять и не будет. У Франции те же 4-3-3, много бегающего Канте. Гризманн выйдет в составе. Может, не сыграет Рабьо. У Дешама приятная головная боль, кого ставить в стартовом составе.

Мне кажется, что Франция сильнее, поэтому беру победу Франции за 1.95. Можно ещё рассматривать верховой тотал по ударам в створ Франции», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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