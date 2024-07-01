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Франция — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на игру 1/8 финала Евро-2024

Франция — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на игру 1/8 финала Евро-2024
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на игру Евро-2024 Франция – Бельгия.

Ставка: количество карточек 0-3 за 2.30.

«Обе команды пока не показали игру, которую можно назвать чемпионской. В такой ситуации сложно предположить, как будет складываться матч. С одной стороны, есть безупречные таланты сборной Франции. С другой – в сборной Бельгии тоже есть кому менять игру. Кевин Де Брёйне хорошо проводит этот турнир и может стать X-фактором в игре Бельгии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но я бы заходил не на результат в этой игре, а на количество карточек. Мне кажется, что их будет мало, потому что на групповом этапе в матчах и одной, и другой команды было очень мало нарушений. У французов всего три жёлтых карточки за три игры, у бельгийцев – пять жёлтых, то есть и те и другие фолят крайне редко и играют технично. Также шведский арбитр Нюберг, который будет судить встречу, крайне неохотно раздаёт предупреждения, что можно увидеть в его статистике.

Думаю, в матче за хороший коэффициент можно сыграть на количестве карточек, которых будет от 0 до 3. Даже несмотря на статус этой встречи, она не будет грубой. Франция и Бельгия из-за исторического контекста часто играют друг с другом и должны уважать друг друга, в составе команд нет грубых игроков, и стиль игры сборных также не предполагает такой футбол», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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