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Франция — Бельгия: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024

Франция — Бельгия: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.93.

«Вряд ли кто-то скажет, что именно это противостояние является центральным во всём первом раунде плей-офф. Франция и Бельгия по-разному провели групповой этап с точки зрения набора очков, но одинаково и столь же блёкло по игре.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 0
Бельгия

Подопечные Дидье Дешама стали вторыми в своём квартете, пропустив вперёд Австрию, одержав в игре с ними свою пока единственную победу на Евро. Ну а в 3-м туре французы сыграли вничью с поляками (1:1). Зато в строй вернулся открывший счёт с пенальти Килиан Мбаппе.

А что же команда Доменико Тедеско? Она тоже стала в своей группе второй, но набрала на очко меньше, чем Франция: поражение, победа и нулевая ничья в 3-м туре с Украиной. В общем, пока обе команды движутся со скрипом. Хотя Франция выглядит чуть сильнее, плюс потенциал у «трёхцветных» повыше будет.

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Предстоящий матч точно не станет образцом зрелищности, однако Франция выйдет в четвертьфинал, забив на мяч больше, чем бельгийцы, не выходя за пределы двух таймов», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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