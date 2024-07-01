Франция — Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/8 финала Евро-2024

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции и ТМ 4.5 за 2.07.

«Если говорить о Бельгии, то это одно из разочарований для тех, кто многое ждал от этой команды. Есть много проблем, и в первую очередь это про игру без мяча. Не сильна эта сборная в позиционной игре. Не сильна она своими индивидуальностями в центре обороны.

По части креатива и завершения атак всё не слава богу. Один Де Брёйне в поле не воин. Мало что у него получалось во взаимодействии с партнёрами. Лукаку традиционно транжирит моменты. Всё это менее важно, чем насколько уязвима команда после потери мяча.

В то же время и Франция должна была лучше выступить на групповом этапе, но, с другой стороны, не покидает ощущение, что эта команда ещё полностью не включилась. Франция играет пока на 60-70% максимум. Часто показывала свой уровень: индивидуальности, фланги, в атаку быстро переходит, когда соперники осмеливаются атаковать. Где-то и Мбаппе много на себя брал, хотя он пока явно не в оптимальном состоянии, где-то было невезение, где-то вратарь соперников классно сыграл.

В целом у Франции пока всё нормально, и потенциал, который был продемонстрирован, снова будет всем виден. Чуть более в серьёзном моральном состоянии команда будет находиться в матче плей-офф, более серьёзно будет подходить к реализации моментов. Скорее всего, всё это выльется в лучший результат», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».