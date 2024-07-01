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Франция — Бельгия: прогноз Сергея Дурасова на игру чемпионата Европы по футболу

Франция — Бельгия: прогноз Сергея Дурасова на игру чемпионата Европы по футболу
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«1 июля в рамках 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт матч Франция – Бельгия. Обе сборные вышли в плей-офф со вторых мест в своих группах. Французы заняли второе место в группе D с пятью очками, уступив первое место Австрии. Бельгийцы также завершили групповой этап на второй строчке, уступив лидерство Румынии в группе Е.

Обе сборные провалили групповой этап в глазах своих болельщиков. Обе сборные не сумели реализовать массу моментов, а лидеры команд не показали свой истинный уровень. Французы вообще забили всего дважды, один автогол и один — с пенальти. Бедолага Лукаку — лидер по отменённым VAR голам, напрасно бельгиец радовался трижды. В любом случае нас ждёт игра двух отлично атакующих команд, которые будут вынуждены рисковать по ходу матча. Возьму классический вариант — общий тотал голов больше 2.5 за крепкие 2.30», — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».

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