Франция — Бельгия: прогноз Ксении Коваленко на матч чемпионата Европы 1 июля

Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко дала прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.92.

«Очевидным фаворитом этой пары видятся французы. Но нельзя сказать, что они сметали всех своих соперников на групповом этапе. Тем не менее плей-офф – совсем другая история.

Уверена, что французам по силам забраться высоко. Бельгийцев можно отнести к неудачникам этого турнира – обилие отменённых голов и в 1/8 плей-офф один из самых серьёзных соперников. Не жду здесь обилия голов и уверена, что Франция победит с минимальным счётом.

Прогноз – победа Франции, счёт будет 1:0. Букмекеры на победу французов дают приличный коэффициент 1.92», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».