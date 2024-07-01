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Франция — Бельгия: прогноз Ксении Коваленко на матч чемпионата Европы 1 июля

Франция — Бельгия: прогноз Ксении Коваленко на матч чемпионата Европы 1 июля
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Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко дала прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.92.

«Очевидным фаворитом этой пары видятся французы. Но нельзя сказать, что они сметали всех своих соперников на групповом этапе. Тем не менее плей-офф – совсем другая история.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уверена, что французам по силам забраться высоко. Бельгийцев можно отнести к неудачникам этого турнира – обилие отменённых голов и в 1/8 плей-офф один из самых серьёзных соперников. Не жду здесь обилия голов и уверена, что Франция победит с минимальным счётом.

Прогноз – победа Франции, счёт будет 1:0. Букмекеры на победу французов дают приличный коэффициент 1.92», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

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