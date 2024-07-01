Франция — Бельгия: прогноз Романа Гутцайта на матч плей-офф Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.95.

«Сборная Франции умудрилась, другого слова тут и не подобрать, не занять первое место в своей группе и уже на стадии 1/8 финала получает очень серьёзного по статусу соперника, команду Бельгии. Французы с игры за время группового этапа не забили ни одного мяча. Во встрече с Австрией был автогол, потом была ничья 0:0 с Нидерландами, и дальше с пенальти забил Килиан Мбаппе свой первый мяч на чемпионатах Европы.

Французы не впечатляют, но у французов мощнейший состав, и сборная Франции при Дидье Дешаме никогда не отличалась какой-то сверхъяркой игрой. Сборная Франции всегда была максимально эффективна и за счёт этого выиграла чемпионат мира, добралась до финала Евро в 2016 году и играла в финале прошедшего чемпионата мира, который проходил в Катаре. Поэтому французы для меня в этом матче всё-таки остаются фаворитами.

Команда Бельгии совершенно не впечатлила в матче с Украиной. Заключительный тур группового этапа. Да, ничья бельгийцев устраивала, но, честно говоря, то, что устроила команда Доменико Тедеско самой себе в последние 10 минут, скорее было похоже на панику. Украинцы атаковали, создавали моменты и несколькими не воспользовались. А иначе сборной Бельгии и не было бы вообще на стадии 1/8 финала. Поэтому у меня есть ощущение, что сборная Франции здесь по делу выглядит фаворитом. И я готов прогнозировать её проход в четвертьфинал в основное время. Победа Франции», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».