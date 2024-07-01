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Франция — Бельгия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024 в Дюссельдорфе

Франция — Бельгия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024 в Дюссельдорфе
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: Франция не проиграет и ТБ 2.5 за 2.80.

«Одна из самых любопытных пар на стадии 1/8 финала. Французы не самым удачным образом провели групповой этап. Победа в 1-м туре над Австрией стала единственной в трёх матчах. В игре с Нидерландами была зафиксирована нулевая ничья. Встреча с Польшей должна была дать ответ на вопрос: кто же займёт в группе первое место? Франция выиграть не смогла, на гол Килиана Мбаппе с пенальти ответил Роберт Левандовски, также с 11-метрового. Ничья, которая оставляет Францию на второй строчке.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Их соперники бельгийцы и вовсе до последнего могли вылететь из турнира. Поражение в 1-м туре, победа во втором и тяжелейшая игра с Украиной в 3-м. В концовке команда Реброва была близка к тому, чтобы забить, но Бельгии повезло. В итоге команда заняла вторую строчку и вышла в плей-офф. Французы — фавориты ближайшей игры. Несмотря на скомканный групповой этап, в плей-офф команда должна преобразиться. Ставка: Франция не проиграет + тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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