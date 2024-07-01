Франция — Бельгия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024 1 июля в Дюссельдорфе

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.95.

«Франция и Бельгия сойдутся в 1/8 финала Евро-2024. Примерно равные команды по стилю игры. Но всё-таки французы для меня тут фавориты.

Сложилось такое ощущение, что Франция решила много сил на групповой этап не тратить. Сборная провела три не лучших матча. Но своего подопечные Дешама добились — прошли в плей-офф, а это самое главное.

Началось всё у французов с натужной победы над Австрией. После этого были ничьи с Нидерландами и с Польшей — 0:0 и 1:1. Особенно с голландцами многие ждали яркой игры, но соперники сыграли более пассивно — очки терять никто не хотел.

У Бельгии ситуация в группе сложилась интереснее. Сперва команда проиграла Словакии, не реализовав кучу моментов — 0:1. После этого подопечные Тедеско провели уже более качественные игры с Румынией (2:0) и с Украиной (0:0).

Несмотря на итоговый выход в плей-офф по дополнительным показателям, многие фанаты всё равно остались недовольны «красными дьяволами» — болельщики даже освистывали их на стадионе. Всё дело в не самой зрелищной игре, малом количестве забитых мячей.

Как по мне, их шансы на успех в 1/8 финала примерно равны. Но всё же я больше верю в победу французов. В атаке обе сборные сильны — у них есть качественные исполнители, плеймейкеры. Но вот в обороне Бельгия всё же слабее — ей будет очень тяжело против бегущих и прессингующих французов», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».