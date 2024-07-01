Франция — Бельгия: ставка Эльвина Керимова на матч 1/8 финала чемпионата Европы

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.95.

«Франция и Бельгия сойдутся в 1/8 финала ЧЕ. Французы прежде всего разочаровали в группе, наверное, игрой в атаке. С игры так ни одного гола сами и не забили. В последнем туре они ещё и победу одержать не смогли. Но на самом деле в последнем туре Франция показала хороший футбол и создала много моментов. Просто вратарь польской сборной тащил вообще всё. Так что по последней игре, по действиям, в атаке к команде Дешама, я думаю, вопросов нет.

Мбаппе здорово менял позицию по ходу матча. У него несколько шансов было. Французы в любом случае свою задачу выполнили — они в плей-офф. И я думаю, что в паре с Бельгией команда Дешама – фаворит. Франция, может быть, не очень много моментов создаёт по сравнению с ожиданиями. Но, с другой стороны, создать у ворот самой Франции моменты сложно. И с поляками у Франции было больше моментов. В матче с голландцами тоже именно у французов было больше шансов. Пожалуй, в матче с австрийцами тоже. Во всех матчах Франция задавала больше.

Бельгия вышла с трудом из группы, с огромным трудом. В последнем матче с Украиной бельгийцы в концовке даже могли пропустить и вообще играли неуверенно. В первом тайме они владели мячом, но острее атаковала Украина. Во втором тайме ближе к концу Бельгия стала ещё и нервничать, потому что, проиграв, она просто не вышла бы из группы. И в итоге Бельгия сама в концовке ничего не создавала, но при этом допускала моменты у своих ворот.

В группе мы увидели разную Бельгию. Мы увидели разные сценарии матчей сборной. Но прежде всего мы увидели всё-таки проблемную команду, которой со Словакией было тяжело. Но при этом в этом матче Бельгия, пожалуй, если суммировать моменты, не по делу проиграла. Моментов бельгийцы создали больше, чем Словакия. Но тем не менее на некоторых отрезках игры Бельгия испытывала проблемы — Словакия хорошо прессинговала. Последний матч с Украиной, завершившийся вничью, вот здесь Бельгия, пожалуй, могла и проиграть.

Думаю, что в этой паре, учитывая проблемы Бельгии, учитывая, что не везёт Лукаку, учитывая, что всё-таки Де Брёйне выделяется, скорее, вся команда не играет на его уровне, я бы взял победу Франции за 1.95. Думаю, что она здесь сейчас просто сильнее сборной Бельгии, которой в плей-офф могло и не быть», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».