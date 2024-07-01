Португалия — Словения: прогноз Эдуарда Мора на матч первого раунда плей-офф Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Словения.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Букмекеры отдают предпочтение португальцам, все думают, что с большой форой победят португальцы. Оно и понятно, звёздный состав, везде топ-футболисты, особенно в линии атаки. Но всё дело в том, что сборная Словении крайне неуступчивая команда. Сборная Словении, если брать по габаритам, самая сильная команда чемпионата Европы, они практически выигрывают всю силовую борьбу, снимают весь воздух, то есть в игре головой они выигрывают всё, и что касается чужой штрафной, и своей. Я в этом матче, конечно же, жду проход Португалии, может быть, даже какую-то минимальную победу, но точно не разгром. Словенцы этого просто-напросто не допустят.

Мой прогноз – тотал матча меньше 2.5 гола. Я думаю, Португалия вообще не пропустит, ну а забьют они один или два гола, такой счёт 1:0 или 2:0 в пользу Португалии мне видится наиболее вероятным», — приводит слова Мора «РБ Спорт».