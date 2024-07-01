Португалия — Словения: ставка Эльвина Керимова на игру 1/8 финала чемпионата Европы

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Словения.

Ставка: победа Португалии и ТБ 1.5 за 1.71.

«Португалия и Словения встретятся в 1/8 финала Евро. Это пара, в которой есть явный фаворит. На этой стадии не единственная такая пара. Португалия, да, проиграла последний матч в группе, но играла она вторым составом, могла себе позволить уступить. Потому что после двух туров Португалия не просто обеспечила себе выход, но и обеспечила первое место.

В 1-м туре команда Мартинеса испытала проблемы в матче с чешским «автобусом», но всё-таки дожала соперника, несмотря на то что проигрывала в счёте, уступала. Во 2-м туре Португалия разгромила Турцию без каких-либо вариантов. Турки решили запрессинговать противника и получили 0:3. Так что Португалия в разных матчах в первых двух турах своего добивалась. А в третьем матче уже бо́льшая часть основы отдыхала, кроме Криштиану, ещё нескольких игроков. И Португалия проиграла Грузии. Но на её судьбу на этом турнире это никак не повлияло.

Да, Португалия остаётся одним из главных фаворитов Евро. А Словения удивила, наверное, можно и так сказать. Словенцы и в отборе были организованными, и в финальной стадии Евро, мы это увидели. Команда, которая может качественно защищаться в низком блоке, убегать в быстрые контратаки, команда, у которой есть звезда впереди — Шешко. Звезда в воротах — Ян Облак.

Словенцы, в общем, вышли из сложнейшей группы, не одержав ни одной победы. Из ровной, скажем так, группы они вышли. Словенцы сыграли вничью с датчанами, с сербами и с англичанами. Но при нынешнем формате турнира с тремя очками можно выходить, даже не выигрывая, можно попасть в плей-офф. Все помнят победу Португалии на Евро-2016.

Так что Словения своего добилась. Но с Португалией, конечно, ей будет очень тяжело. И я думаю, что уже в плей-офф команда уровня Португалии, которая, естественно, метит в финал, должна всё решать, должна показывать высокое качество футбола и стараться всё решать в основное время, особенно учитывая, что очень плотный график и короткий турнир. Поэтому я возьму такую ставку победа Португалии и общий тотал больше 1.5», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».