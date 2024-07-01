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Португалия — Словения: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 во Франкфурте

Португалия — Словения: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 во Франкфурте
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Португалия — Словения.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 2.10.

«Сборная Португалии откровенно экономила силы в 3-м туре группового этапа, сенсационно уступив сборной Грузии 0:2. При этом ещё до начала этой игры было понятно, что подопечные Роберто Мартинеса уже железно первые в группе, и по своей привычке они и не стали напрягаться.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
1-й тайм
0 : 0
Словения

А вот Словения оказалась в плей-офф, трижды сыграв вничью с Данией, Сербией и в 3-м туре — с Англией (0:0). То есть практически на тоненького. И, откровенно говоря, у подопечных Матьяжа Кека шансов пройти дальше не очень много. Просто нет таких ресурсов. Тем более с учётом откровенного режима экономии португальской сборной. Да и после поражения им надо будет реабилитироваться», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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