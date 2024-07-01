Португалия — Словения: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Европы — 2024 1 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Словения.

Ставка: победа Португалии и ТБ 2.5 за 2.30.

«Португалия сыграет со Словенией в 1/8 финала чемпионата Европы. Думаю, тут без сенсаций. Португальцы уверенно пройдут в четвертьфинал.

Да, последняя игра в группе у Португалии была не такая хорошая. Уступила она Грузии со счётом 0:2. Конечно, не стоит умалять заслуг грузин — они заслужили победу. Но вот подопечные Мартинеса явно не сильно рассчитывали на три очка. К этому моменту они уже гарантировали себе выход в плей-офф с первой строчки. Так что на поле вышло много резервистов — Португалия играла разрозненно.

В доказательство тому, что португальцы были не так мотивированы, идут их первые два матча в группе. Там всё у коллектива было намного лучше — позиционные атаки, розыгрыши, постоянные обострения. Почти каждый игрок Португалии представляет сильный топ-клуб. Сборная уверенно обыграла Чехию (2:1) и Турцию (3:0).

Словения же ровно провела все три тура в группе — только играла вничью. Сперва сборная поделила очки с Данией (1:1). Там во многом словенцам повезло — датчане не додавили, хотя могли забивать больше. После этого последовали также ничьи с Сербией (1:1) и даже с Англией (0:0). Но последнему результату можно не так сильно удивляться — это был 3-й тур, в котором для англичан, и так тяготеющих к пассивной игре, всё было почти решено. В итоге подопечные Кека прошли в плей-офф с третьей строчки.

Думаю, тут у Словении никаких шансов нет. Португалия сыграет намного лучше, чем в матче с Грузией. Как минимум состав у неё будет более сыгран, на поле выйдут футболисты основного состава. Словенцам сегодня нечего противопоставить команде Мартинеса», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».