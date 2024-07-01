Португалия — Словения: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Словения.

Ставка: Португалия не проиграет и ТМ 2.5 за 1.95.

«Португалия здорово провела первые два тура группового этапа. Да, первая встреча с Чехией получилась непростой, а победу удалось добыть в добавленное время, зато игра с Турцией получилась на все 100. Бернарду Силва и Бруну Фернандеш забили в чужие, Акайдын — в свои, как результат — выход в 1/8 финала с первого места в группе уже по итогам двух туров. Насколько удачными вышли первые матчи, настолько же провальным получился 3-й тур. Мотивированная Грузия оказала португальцам достойное сопротивление и в итоге смогла одержать важнейшую победу. Португальцы же получили болезненный укол, но при этом остались на первой строчке.

Словения ещё ни разу не побеждала на этом Евро, но благодаря системе, действующей с 2016 года, вышла в плей-офф. 1:1 с Данией, 1:1 с Сербией и 0:0 с Англией — не лучшие, но вполне действенные варианты для выхода в 1/8 финала. За весь групповой этап у них всего два забитых мяча, их авторами стали Эрик Янжа и Жан Карничник. Не думаю, что игра получится богатой на голы, скорее всего, португальцы смогут забить, после чего будут действовать на контратаках. Ставка: Португалия не проиграет + тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».