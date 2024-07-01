Португалия — Словения: прогноз Александра Елагина на игру Евро-2024 во Франкфурте

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Словения.

Ставка: обе забьют за 2.39.

«1 июля во Франкфурте пройдёт шестая игра 1/8 финала Евро–2024, в которой сойдутся сборные Португалии и Словении. Победитель этой пары сыграет в 1/4 финала с победителем матча Франция—Бельгия 5 июля.

«Европейские бразильцы», как иногда называют португальских футболистов, финишировали первыми в группе F с шестью очками, опередив Турцию, Грузию и Чехию. Правда, шесть очков набрали и турки, но «янычары» разгромно проиграли 0:3 команде Криштиану Роналду, потому заняли второе место. Более того, Португалия в 3-м туре сенсационно уступила дебютантам Евро грузинам 0:2 — этот проигрыш стал первым в официальном матче при испанском тренере Роберто Мартинесе.

Сборная Словении завоевала путёвку в плей-офф, заняв третье место в группе С, где Англия ожидаемо стала первой, а за второе-третье места оставила бороться словенцев, датчан и сербов. Сербы в итоге оказались последними, а датчане, набрав со словенцами по три очка и имея одинаковые голевые показатели, обошли их только за счёт мéньшего количества предупреждений: шесть против семи.

Сборную Португалии не зря называют командой Криштиану Роналду. В свои 39 лет он является одним из самых возрастных игроков Евро–2024. Старше него среди всех футболистов на Евро–2024 только его соотечественник Пепе, которому уже 41 год. Роналду участвует в финальных турнирах Евро уже в рекордный шестой раз, проведя в них уже рекордные 28 матчей, в которых забил рекордные 14 мячей. Кроме того, он забивал на всех пяти предыдущих Евро, однако в Германии он пока голом не отметился. Но впереди встреча со словенцами.

Сборная Словении, чей выход в плей-офф оказался одной из неожиданностей Евро-2024, представляет собой хорошо организованную и управляемую команду, которую возглавляет опытный тренер 62-летний Матьяж Кек. У словенцев есть своя звезда, которую хотели бы видеть в своих рядах многие именитые клубы Европы — 21-летний форвард немецкого «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. Фаворитами предстоящего 1 июля матча, без сомнения, являются португальцы, но я предлагаю поставить на голы — обе забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».