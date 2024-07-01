Португалия — Словения: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024, прогноз букмекеров

1 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения. Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «избранных»: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.40. Успех словенцев оценивается в 9.20. На ничью дают коэффициент 4.70.

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Букмекеры считают, что игра Португалия — Словения не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол словенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.34.

Португалия завершила групповой этап Евро-2024 на первом месте турнирной таблицы. «Избранные» набрали шесть очков, победив Чехию (2:1) и Турцию (3:0), а в заключительной встрече неожиданно уступили Грузии (0:2). Частично можно списать неудачный результат на ротацию состава, которую предпринял главный тренер Роберто Мартинес.

Словения все три матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0). Эти результаты помогли подопечным Матьяжа Кека выйти в плей-офф.

Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют и надёжно обороняются. Основная сила сборной — в Яне Облаке, который выручает в сложных ситуациях.