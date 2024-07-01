Франция — Бельгия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024, прогноз букмекеров

1 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Франция — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «трёхцветных»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.95. Успех бельгийцев оценён в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

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Аналитики считают, что матч Франция — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.25. Гол бельгийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

У сборной Франции возникли проблемы на групповом этапе Евро-2024 в связи с травмой Килиана Мбаппе. Капитан национальной команды получил перелом носа во встрече 1-го тура с Австрией (1:0). Следующую игру с Нидерландами (0:0) он пропустил.

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Роберт Левандовски попал Мбаппе прямо по сломанному носу. Француз в ответ оскорбил поляка, а после поменял маску на более плотную. Килиану придётся быть осторожнее, меньше идти в борьбу и прикладывать больше усилий для демонстрации качественного футбола.

Кажется, будто «синие» попали в сложную ситуацию. На самом деле это совсем не так. В двух матчах отбора Мбаппе набрал больший показатель xG, чем вся сборная Англии в трёх встречах. В игре с Польшей он реализовал 11-метровый удар и в итоге вошёл в символическую сборную 3-го тура Евро.

Куда более тревожная обстановка у Бельгии. Она уверенно прошла квалификацию, но на групповом этапе Евро-2024 бо́льшая часть наработок бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско не сработала. Его подопечные сенсационно уступили Словакии (0:1), не без труда победили Румынию (2:0) и сыграли вничью с Украиной (0:0).

Концовка последней встречи осталась полностью за соперником. Жёлто-синие активно шли вперёд, создавали один момент за другим. Будь у них чуть лучше точность удара, бельгийцы могли бы остаться без путёвки в плей-офф.