Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Франция — Бельгия

1 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Франция — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск.Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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У сборной Франции возникли проблемы на групповом этапе Евро-2024 в связи с травмой Килиана Мбаппе. Капитан национальной команды получил перелом носа во встрече 1-го тура с Австрией (1:0). Следующую игру с Нидерландами (0:0) он пропустил.

Для Мбаппе была изготовлена специальная маска. Она серьёзно ограничивает периферийное зрение, так как имеет приличную толщину — 4-5 мм. У Килиана не до конца сошёл отёк, а ещё он недостаточно хорошо привык к защите. И это только полбеды.

Куда более тревожная обстановка у Бельгии. Она уверенно прошла квалификацию, но на групповом этапе Евро-2024 бо́льшая часть наработок бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско не сработала. Его подопечные сенсационно уступили Словакии (0:1), не без труда победили Румынию (2:0) и сыграли вничью с Украиной (0:0).

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