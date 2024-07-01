Боливия — Панама: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Боливия — Панама.

Ставка: победа Панамы всухую за 2.60.

Команда Панамы сделала очень хорошую заявку на выход в плей-офф Кубка Америки — 2024, победив США (2:1). Если сборные завершат групповой этап с одинаковым количеством набранных очков, всё решат дополнительные показатели. В первую очередь — забитые и пропущенные мячи.

Американцев победили подопечные Томаса Кристиансена отнюдь не без везения. Ключевым моментом встречи стало раннее удаление, которое схлопотал нападающий сборной США Тимоти Веа. Практически весь матч «канальщики» грамотно использовали численное преимущество. Они с большой разницей выиграли по владению мячом, создали много моментов и довели дело до победы.

Осталось сделать последний, но самый важный шаг. Много забить боливийцам не проблема, если есть для этого ресурсы. «Канальщики» на них небогаты. У них хорошо функционирует защита и весьма опасны фланги. Ощутимо выделяется латераль «Марселя» Микаэль Мурильо.

Защитник забил в матче 1-го тура с Уругваем (1:3) и здорово провёл игру с США. Однако результативность не является его главной обязанностью. Что же до нападения сборной Панамы, то на техничных форвардов, обладающих хорошим завершением, она не очень богата.

Поэтому предлагаем поставить на победу Панамы всухую за коэффициент 2.60. «Канальщикам» может хватить и нерезультативной победы в предстоящей встрече для выхода в плей-офф. США предстоит сыграть с пребывающим на подъёме Уругваем.

Небесно-голубые уже гарантировали себе выход в плей-офф, но ждать, что они подарят американцам очки, не стоит. Панамцам важно как забить побольше, так и не пропустить. Если Томас Кристиансен всё сделает правильно, его подопечные оставят сборную США за бортом домашнего Кубка Америки.