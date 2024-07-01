США — Уругвай: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Америки США — Уругвай.

Ставка: обе забьют за 1.86.

США неожиданно уступили Панаме (1:2), поставив под сомнение выход из группы. Проблемы начались после удаления Тимоти Веа на 18-й минуте. Хотя Балогун открыл счёт, но соперник быстро отыгрался, а под конец встречи и вовсе забил победный мяч. Стоит отметить, что арбитр отменил два гола американцев после подсказки видеоассистента.

Главный тренер Марсело Бьелса подтвердил свой высокий уровень. Уругвай отлично стартовал в квалификации ЧМ-2026 и уверенно провёл два матча на Кубке Америки. Небесно-голубые победили Панаму 3:1 и Боливию 5:0, гарантировав себе место в плей-офф.

Великолепно отработала линия нападения Уругвая, которая создала огромное количество моментов и играла чётко при реализации. Дарвин Нуньес и Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес забили по два гола.

В этом матче стоит ждать ротации состава и неожиданных решений от главного тренера. Марсело Бьелса давно заслужил репутацию тактического гика и, весьма вероятно, постарается чем-то удивить американцев. Может, с первых минут появится на поле Луис Суарес, который пока выходит лишь на замену.

Уругвай решил все задачи на групповом этапе и вполне может сыграть на публику. А вот для США очень важен результат, но и у «звёздно-полосатых» яркое нападение. Учитывая высокий класс атакующих исполнителей у каждой команды, мы предлагаем сделать ставку на то, что «обе забьют», за 1.86.