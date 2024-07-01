Франция — Бельгия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Франция – Бельгия.

Ставка: Бельгия не проиграет за 1.89.

«Франция и Бельгия – два разочарования группового этапа Евро. От обеих сборных ожидали если не яркий футбол, то хотя бы высокий результат в виде первых мест в своих квартетах. Но команды финишировали вторыми и теперь сойдутся в очном матче.

Франция одолела лишь Австрию, а затем скатала две ничьих – 0:0 с Нидерландами и 1:1 с немотивированной Польшей. Считаю коллектив Дешама переоценённым и беру Х2 в основное время за 1.87. Встреча явно пойдёт на три результата.

Да, Бельгия по игре ничем не лучше французов. Однако Тедеско уступил лишь в одной встрече на турнире – и то из-за дикого фарта Словакии и проклятого VAR с двумя отменёнными голами Лукаку. Стилистически для Де Брёйне и компании вариант с футболом на контратаках против звёздного оппонента даже удобнее. Скоростные Доку и Троссард готовы убегать по флангам после скидок Лукаку и разрезающих любую оборону передач Де Брёйне. Наверняка Дешам уделит этой очевидной для французов опасности много внимания и сыграет осторожно.

Вполне вероятна ничья в основное время с минимумом голевых моментов. Поэтому Х2 за 1.89 – это явный валуй, который стоит проверить. Пока распиаренное нападение Франции во главе с Мбаппе ни разу не отличилось с игры, это наглядное описание всех проблем фаворита», — сказал Прокофьев.