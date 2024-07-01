Португалия — Словения: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия – Словения.

Ставка: тотал больше 9.5 угловых за 1.70.

«Классический расклад – явный фаворит против аутсайдера. Примерно одинаковые коэффициенты на обе стороны с разницей в полтора гола и на верх и низ тотала 2.5.

Многое зависит от старта матча и нюансов. Если сравнивать Португалию с другими грандами, то команда Мартинеса ближе к Испании и Германии, чем к унылой Англии. Контроль, комбинации, стремление доминировать – всё это есть и часто работает.

Проверять Ф1(-1.5) или ТБ 2.5 считаю рискованным. Словения умеет терпеть, отбиваться, да и в воротах мастеровитый Облак. Мне нравится вариант с верхом по угловым – за 1.70 беру тотал больше 9.5. В голах немало зависит от случайностей, зато рисунок игры выглядит куда предсказуемее.

Выбранная ставка зашла во всех трёх прошлых матчах Португалии на этом Евро – 13 угловых суммарно в матче с Чехией, 10 с Турцией, 12 с Грузией. Во встречах Словении на текущем турнире тотал сыграл дважды – 14 с Данией и 13 с Сербией. Только унылая Англия Саутгейта катала вату.

От старта матча ожидаю глубокую оборону Словении и попытки Португалии созидать через фланги. Роналду отлично действует на верховых мячах, поэтому мы увидим множество подач, да и про прострелы не стоит забывать. Аутсайдеру тоже нужны стандарты – это чуть ли не единственный шанс выжимать голевые моменты», — сказал Прокофьев.