Австрия — Турция: букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Евро-2024

Сборные Австрии и Турции сыграют 2 июля в матче 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», начало — в 22:00 мск.

Сборная Австрии с шестью очками оказалась лучшей в группе D, команда Турции с шестью очками финишировала второй в квартете F.

Фаворитом противостояния считаются подопечные Ральфа Рангника. Заключить пари на победу сборной Австрии в основное время можно с коэффициентом 1.94.

На победу сборной Турции дают 5.00, ничья по итогам основного времени доступна за 3.32.

Ставки на проход сборной Австрии принимаются за 1.41. Если в четвертьфинал Евро-2024 пробьётся Турция, зайдёт коэффициент 3.00.

Победа Австрии всухую идёт за 3.30, победа Турции всухую — за 9.20.