Эксперты оценили шансы сборной Румынии выбить Нидерланды с Евро-2024

Сборные Румынии и Нидерландов встретятся в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Игра пройдёт 2 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 19:00 мск.

Сборная Румынии с четырьмя очками стала лучшей в группе Е. Команда Нидерландов финишировала третьей в квартете D, набрав четыре очка.

Явным фаворитом считается сборная Нидерландов. Ставки на подопечных Рональда Кумана принимаются с коэффициентом 1.49.

Победа сборной Румынии идёт за 8.60, на ничью по итогам основного времени выставлен коэффициент 4.30.

Заключить пари на выход сборной Румынии в четвертьфинал предлагается за 4.80 (около 20% вероятности). Если в следующую стадию пробьются Нидерланды, сыграет коэффициент 1.22 (80%).

Победа Нидерландов с форой (-1.5 мяча) идёт за 2.35.