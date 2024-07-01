Португалия — Словения: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

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1 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Португалия завершила групповой этап Евро-2024 на первом месте турнирной таблицы. «Избранные» набрали шесть очков, победив Чехию (2:1) и Турцию (3:0), а в заключительной встрече неожиданно уступили Грузии (0:2). Частично можно списать неудачный результат на ротацию состава, которую предпринял главный тренер Роберто Мартинес.

Словения все три матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0). Эти результаты помогли подопечным Матьяжа Кека выйти в плей-офф.

Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют и надёжно обороняются. Основная сила сборной в Яне Облаке, который выручает в сложных ситуациях.

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