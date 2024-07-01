Франция — Бельгия: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф Евро-2024

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.97.

«Матч 1/8 финала чемпионата Европы. Многие подают его как первый матч больших сборных между собой уже в стадии плей-офф, потому что Испания и Италия играли в группе. Но мне кажется, что по-настоящему матча больших сборных здесь не будет.

Франция в экономном режиме провела основной турнир. Дешам не сильно свою команду утруждал, плюс ещё и травму получил Килиан Мбаппе, который сломал нос. Поэтому настоящую Францию пока здесь мы ещё не увидели.

Что касается бельгийской сборной, то, на мой взгляд, смена поколений привела к тому, что эта команда уже совсем не та. Если Бельгия в концовке третьего матча играла на удержание счёта 0:0 против Украины, в общем, это, наверное, о многом говорит.

Я не верю абсолютно в шансы бельгийцев пройти дальше. Мне кажется, что французы гораздо сильнее. Поэтому поставлю на их победу в основное время с коэффициентом 1.97. Уверенность моя — 8 по 10-балльной системе», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».