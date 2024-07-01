Франция — Бельгия: прогноз Егора Титова на игру 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Франция – Бельгия в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Франции за 2.00.

«Очень интересная игрушка. Любопытно будет посмотреть, смогут ли Франция и Бельгия прибавить по сравнению с тем, что они демонстрировали на групповом этапе. Вот у Англии я этого совершенно не увидел. Просто стечение обстоятельств, что они сумели спастись и вырвать победу. Не скажу, что они заслужили выход в четвертьфинал. Игра Франции и Бельгии также вызывала множество вопросов. Посмотрим, что здесь будет.

Я всё-таки считаю Францию гораздо более сильной командой на данном этапе. Бельгия многих лидеров лишилась, если сравнивать, например, с чемпионатом мира в России, где она взяла бронзу. В обороне сейчас всё на тоненького, в центре поля рядом с Де Брёйне уже не того уровня футболисты. У Франции же огромный выбор игроков, всё зависит только от неё, от реализации моментов. Надеюсь, что Дешам не задушит собственных футболистов так, как это делает Саутгейт.

Вернулся Мбаппе, и он был хорош с Польшей, пусть и забил только с пенальти. Гризманн наверняка выйдет в старте. Думаю, Франция здесь выиграет в основное время», — приводит слова Титова «РБ Спорт».