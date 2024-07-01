Португалия — Словения: прогноз Константина Генича на игру Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия – Словения в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: сухая победа Португалии за 1.99.

«Во Франкфурте-на-Майне в 1/8 финала сыграют сборные Португалии и Словении. Словенцы вышли из группы, где были сербы, датчане и англичане. Словенцы заняли третье место только из-за того, что один из представителей тренерско-административного штаба получил жёлтую карточку. Она стала лишней. Из-за этого словенцы попали как раз на Португалию.

Словения — команда, которая использует один и тот же состав на протяжении трёх игр. Очень непросто будет словенцам против Португалии, даже несмотря на то что поле во Франкфурте вызывает серьёзные нарекания. Говорят, газон не выдерживает такую нагрузку. И жаловались после матча Англии и Дании, да и другие команды тоже, немцы жаловались после игры со Швейцарией, что поле не позволяло играть в быстрый футбол. Ну вот сейчас посмотрим, как словенцы будут выдерживать нагрузку сборной Португалии.

Для португальцев, наверное, даже хорошо, что они уступили сборной Грузии. Это такой щелчок по носу для команды Роберта Мартинеса. Это первое поражение португальцев под руководством Мартинеса в официальном матче. Поэтому сборной Португалии надо быть чрезвычайно аккуратной в обороне, надо стараться «не привозить», как это делал Антониу Силва в матче со сборной Грузии, и всячески пробовать останавливать контратаки сборной Словении.

Словенцы мало что создают. Не сказать, что очень креативная группа футболистов впереди. Да, есть Шешко, есть Шпорар, они могут продавить, могут какой-то момент реализовать. Но если Португалия сыграет аккуратно, надёжно в защите, без эксцессов, то свои моменты португальцы реализуют. А для словенцев выход из группы и попадание в стадию плей-офф — это уже грандиозное событие.

Поэтому мой прогноз на эту встречу – «Португалия выиграет всухую», то есть Португалия выиграет и не пропустит за 1.99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».