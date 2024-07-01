Португалия — Словения: прогноз Алексея Андронова на игру плей-офф чемпионата Европы

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия – Словения.

Ставка: П1/П1 за 1.85.

«Ещё один матч 1/8 финала чемпионата Европы. Но мне кажется, что для словенской сборной, в принципе, задача уже выполнена – это выход в плей-офф. Португальцы откровенно невразумительно провели последний матч в группе с Грузией. Я думаю, что мы совершенно другой футбол от них увидим. Сегодня португальская команда богата талантами. Это касается не только Криштиану Роналду, о котором говорят все и который задвигает все немыслимые планки рекордов всё выше и выше. У португальской сборной без него есть кому играть. Я думаю, что есть кому обыгрывать Словению.

Мне кажется, что Португалия постарается как можно быстрее решить судьбу этого матча. Она постарается не повторить ошибок Испании, ошибок Англии, может быть, даже в каком-то смысле ошибок Германии. То есть в этом матче, на мой взгляд, фаворит будет вести в счёте.

Выбираю ставку П1/П1 с коэффициентом 1.85. Мне кажется, это очень хорошо. Я думаю, что где-нибудь в районе 25-й минуты португальцы забьют. И, может, матч закончится со счётом 1:0, но это нас вполне устроит», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».