ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Португалия — Словения: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Евро-2024

Португалия — Словения: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия – Словения в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 1.95.

«Португальцы поменяли состав на последний матч в группе с грузинами и проиграли. И теперь интересно, кого выпустят на встречу 1/8 финала. Роналду пока что не забивает, но из состава его не убирают. Тренеру на это сложно решиться. Но здесь, думаю, неудача в игре с Грузией подзаведёт португальцев, заставит их собраться и ответственно подойти к матчу со словенцами.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Словения – очень упорная команда, неплохо обороняющаяся. Пока нет у неё побед на этом Евро, но и никому не проиграли, в том числе и англичанам. Португалии предстоит вскрывать очень плотную защиту. Здесь очень помог бы быстрый гол. Но получится ли? У словенцев же ещё и великолепный вратарь.

Мне кажется, игра будет напоминать встречу Португалии и Чехии, только на этот раз обойдётся без гола в ворота португальцев, скорее всего. Там чехи из ничего забили. Здесь же Португалия додавит, найдёт свой момент. Но не думаю, что здесь будет какой-то разгром, много забитых мячей. Поэтому ставлю на победу Португалии через тотал меньше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Португалия — Словения. Роналду не взломать этот «автобус»
Португалия — Словения. Роналду не взломать этот «автобус»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android