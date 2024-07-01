Португалия — Словения: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия – Словения в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 1.95.

«Португальцы поменяли состав на последний матч в группе с грузинами и проиграли. И теперь интересно, кого выпустят на встречу 1/8 финала. Роналду пока что не забивает, но из состава его не убирают. Тренеру на это сложно решиться. Но здесь, думаю, неудача в игре с Грузией подзаведёт португальцев, заставит их собраться и ответственно подойти к матчу со словенцами.

Словения – очень упорная команда, неплохо обороняющаяся. Пока нет у неё побед на этом Евро, но и никому не проиграли, в том числе и англичанам. Португалии предстоит вскрывать очень плотную защиту. Здесь очень помог бы быстрый гол. Но получится ли? У словенцев же ещё и великолепный вратарь.

Мне кажется, игра будет напоминать встречу Португалии и Чехии, только на этот раз обойдётся без гола в ворота португальцев, скорее всего. Там чехи из ничего забили. Здесь же Португалия додавит, найдёт свой момент. Но не думаю, что здесь будет какой-то разгром, много забитых мячей. Поэтому ставлю на победу Португалии через тотал меньше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».