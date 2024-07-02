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Румыния — Нидерланды: прогноз «Чемпионата» на матч Евро-2024

Румыния — Нидерланды: прогноз «Чемпионата» на матч Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов и тотал больше 1.5 мяча за 1.83.

«Трёхцветные» играют на износ, радуя нейтральных болельщиков слаженной командной игрой неплохого качества и характером. За них хочется болеть и переживать, но уровень развития футбола в стране давно не менялся.

У сборной Нидерландов в составе гораздо больше футболистов мирового уровня, чем у Румынии. У неё есть целая россыпь молодых звёзд, которые способны в одиночку сделать результат. Особый талант у вундеркинда «ПСЖ» Хави Симонса, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за «Лейпциг».

Симонс может вырасти в суперзвезду. Он обладает хорошими индивидуальными качествами, которые можно и нужно продолжать развивать. Полузащитник обладает отменной скоростью, отличным видением поля и классно читает игру. Он может стать лидером национальной команды на долгие годы, как Депай.

Мемфис последние несколько лет звёзд с неба не хватает в клубных чемпионатах. Однако для национальной команды он важен и полезен. В матче 3-го тура группового этапа с Австрией (2:3), форвард забил с передачи Ваута Вегорста.

Запас прочности и возможностей у сборной Нидерландов определённо имеется. При Рональде Кумане она показывает далеко не самую выдающуюся и стабильную игру. Часто в зонах случаются провалы, допускаются ошибки, а временами отчётливо проглядываются пассивность и отсутствие тренерской мысли.

И тем не менее сборная Нидерландов явный фаворит предстоящего матча. Она на голову сильнее Румынии, просто из-за класса игроков. Можно поставить на победу «оранжевых» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.83. За результативность у Кумана есть кому отвечать.

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