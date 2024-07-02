Австрия — Турция: прогноз «Чемпионата» на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Турция.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.96.

На групповом этапе Евро-2024 подопечные Монтеллы победили Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также уступили с разгромным счётом Португалии (0:3). Правда, нельзя не отметить, что у грузин были шансы сравнять счёт, чехи провели бо́льшую часть встречи и забили в меньшинстве, а «команда избранных» реализовала только половину своих моментов.

Монтелла классно прокачал игру в нападении. Его подопечные постоянно в движении, здорово открываются и редко не доводят атаки до удара. Что же до обороны, то тут определённо имеется простор для улучшения. Всё потому, что обладающих хорошими оборонительными навыками футболистов у сборной Турции совсем немного.

В полузащите и нападении у «лунных звёзд» целая россыпь талантов. У Монтеллы в подспорье есть много классных футболистов. А какой шедевр положил Арда Гюлер во встрече с Грузией! И есть ли предел в быстроте Керема Артюркоглу?

Ну и как не вспомнить Дженка Тосуна, когда-то выступавшего за «Эвертон». В матче с чехами он вышел на поле на 75-й минуте. Нападающий забил победный гол в дебютной встрече на Евро-2024 на 90+4-й минуте. Как же Монтелла угадал с заменой! Сборная Турции показала, что в нападении у неё есть подушка безопасности.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.96. Да, это плей-офф, и каждый забитый мяч играет очень большую роль. Однако Рангник и Монтелла пропагандируют остроатакующий быстрый футбол. Их команды обещают подарить интересную бескомпромиссную игру.

Фаворита выявить невозможно. Даже при не самой высокой плотности в обороне турки способны удивить. Австрийцы всё-таки не та команда, чей класс сильно отличается от того, который есть у «лунных звёзд». Многое решат самоотдача и игровые моменты.