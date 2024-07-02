Румыния — Нидерланды: прогноз на матч плей-офф Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставки: победа Нидерландов по угловым с форой (-3.5) за 2.30, гол Румынии за 2.00.

Сборная Нидерландов абсолютно логично считается фаворитом. Разница в классе исполнителей, былые заслуги, история личных встреч — всё это говорит в её пользу. Потому совершенно естественно ждать от подопечных Рональда Кумана территориального и игрового преимущества.

Скорее всего, голландцы с первых минут приберут мяч к своим рукам, то есть ногам, и начнут активно нагружать оборону сборной Румынии. Однако пытаться удивить этим румын — всё равно что рассказывать рыбе о воде. Они в этом плавали, они это знают. А насколько хорошо они это знают — спросите у сборной Украины.

К слову, украинцы и помогут нам в выборе ставки. Они пропустили три безответных мяча от сборной Румынии, хотя владели мячом 66% времени и наиграли на двукратное преимущество по угловым (8 против 4). Если планируете болеть за сборную Нидерландов, вот отличный вариант — Ф2 по угловым (-3.5) за 2.30. Румыны проиграли с такой форой на групповом этапе и сборной Словакии.

Второй вариант, который, впрочем, не противоречит первому, связан с Румынией. А конкретнее — её гол за 2.00. Матч со сборной Австрии (2:3) показал, что оборона голландцев далека от идеала, а связка Вирджила ван Дейка и Стефана де Врея — далеко не эталон. Так что шансы румынам выпадут. А учитывая, что это хлеб для их нападающих, ждём гол.