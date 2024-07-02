Бразилия — Колумбия: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка Америки Бразилия — Колумбия.

Ставка: Колумбия не проиграет за 1.95.

Кто бы мог подумать, что сборная Бразилии, финалист прошлого розыгрыша Кубка Америки, перед заключительным туром нынешнего будет уступать лидеру своей группы два очка. А на самом деле ничего удивительного здесь нет.

Во-первых, перед стартом бразильцы не внушали уверенности — смена тренера, упрощение игры, нестабильные результаты последних матчей, отсутствие Неймара. Начали по нулям с Коста-Рикой, создав массу моментов, но не сумев их реализовать. Фортуна вернула долг во 2-м туре с Парагваем — победа со счётом 4:1, хотя перевес был не такой мощный.

Теперь же предстоит настоящая проверка на прочность. Будущий соперник — сборная Колумбии — обыграл и парагвайцев (2:1), и костариканцев (3:0). Причём атаковал ничуть не хуже, а оборонялся так же успешно. Любопытно, что колумбийцы таким образом добились 10-й победы кряду во всех турнирах. А не проигрывают они вовсе с февраля 2022 года.

Усугубляет положение сборной Бразилии перед предстоящим матчем история личных встреч. Разумеется, в целом преимущество у бразильцев. Однако это заслуга былых составов. Самая свежая игра состоялась в ноябре 2023 года, во время отборочного турнира к ЧМ-2026. И тогда победу праздновала Колумбия — 2:1.

Более того, за девять матчей с 2014 года бразильская сборная становилась сильнее колумбийской всего четыре раза. И это при двух поражениях! Учитывая нынешнее состояние обеих команд, трудно говорить о статусе фаворита. К данной минуте действительность такова, что соперники определённо стоят друг друга.

Поэтому в качестве ставки имеет смысл рассмотреть победу более организованной Колумбии или ничью. Коэффициент добротный — чуть ниже 2.00. Пока Винисиус жалуется на поля и судейство на Копе-2024, колумбийские футболисты делают вещи. А именно гарантировали себе место в плей-офф турнира. Не удивлюсь, если они в итоге дойдут до финала.